МЗС просить українців не їхати у Єгипет

У зв’язку з запровадженням надзвичайного стану в Єгипті Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності, а тим, хто відпочиває у курортних містах, проводити відпочинок на території готельних комплексів та не здійснювати поїздки за їхні межі.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

"У зв’язку із черговим загостренням безпекової ситуації в Єгипті, проведенням акцій протесту та заворушень, а також введенням надзвичайного стану, МЗС України попереджає громадян України про небезпеку перебування у Єгипті та пропонує утриматися на даному етапі від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у Каїрі, уникати відвідання Центральної площі Тахрір та прилеглого до неї району Гарден-сіті; території навколо Президентського палацу (р-н Геліополіс); мечеті Рабіа Ель-Адавія (район Наср-сіті), район Гіза.

"Необхідно суттєво обмежити пересування столицею та іншими населеними пунктами, а також поки утримуватись від автомобільних подорожей", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Між тим, українцям, які на даний час відпочивають у курортних містах на узбережжі Червоного моря (м. Хургада та м. Шарм Ель-Шейх), "з метою уникнення загрози безпеці рекомендується проводити відпочинок на території готельних комплексів та не здійснювати поїздки за їхні межі".

"Всім громадянам, які перебувають на території Єгипту, необхідно утримуватися від відвідання місць скупчення людей, здійснення несанкціонованої фото- та відеозйомки, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших заходах, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Не рекомендується вступати у суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються політичної ситуації в Єгипті", - наголошують в МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України МЗС рекомендує невідкладно звертатися до Посольства України в Арабській Республіці Єгипет за телефоном (працює цілодобово) +201000039648, або телефонувати на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України +380442381657.