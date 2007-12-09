У Республіці Сербській проходять позачергові вибори президента

Боснійські серби обирають керівника

Боснійські серби обирають сьогодні Президента Республіки Сербської. На цей пост претендують 11 кандидатів, але переможцем, швидше за все, стане Райко КУЗМАНОВИЧ від правлячого Союзу незалежних соціал-демократів. Перші попередні результати стануть відомі вночі, повідомляє радіо "Свобода". Республіка Сербська входить до складу Боснії разом з мусульмано-хорватською федерацією.

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