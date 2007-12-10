Під час землетрусу загинула одна з сестер-близнят

Одна людина загинула і шестеро дістали поранення в результаті землетрусу, що стався на південному сході Бразилії в неділю, повідомляє АР.

Підземні поштовхи силою 4,9 бала за шкалою Ріхтера були зафіксовані в штаті Мінас-Жерайс (Minas Gerais). Найбільших руйнувань зазнало містечко Караїбас, за 600 кілометрів від столиці штату Белу-Орізонте (Belo Horizonte).

В результаті землетрусу під уламками свого будинку загинула п`ятирічна дівчинка Джейссіан Олівейра да Сілва (Jeissiane Oliveira da Silva). Її сестра-близня госпіталізована з пораненнями.

Підземними поштовхами повністю зруйновані шість будинків. Ще кілька десятків під загрозою руйнування. З будинків в цілях безпеки евакуйовано більше 60 осіб.