Washington Post: Путін втрачає останній козир
10:48, 10 грудня 2007Світ
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Президентові доведеться розкрити свої плани
Ключовим методом боротьби нинішнього президента Росії Володимира Путіна за владу залишається невідомість. Проте, як пише газета The Washington Post, Путін незабаром втратить свій головний козир, оскільки наступного тижня мають стати відомими всі кандидати в президенти. Таким чином, як відзначають аналітики, Путіну доведеться розкрити свої плани і розповісти про те, як він збирається втримати владу в країні. Захід не сумнівається в тому, що Путін має намір залишитися при владі, про що свідчать численні чутки про те, що він обійме посаду прем`єр-міністра, «національного лідера» і навіть президента нової об`єднаної держави Росії і Білорусі.
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