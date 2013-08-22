Японія і Україна будуть стежити за ЧАЕС і «Фукусімою-1» з космосу

Японія і Україна мають намір спільно стежити за станом навколишнього середовища навколо Чорнобильської АЕС та японській станції "Фукусіма-1" за допомогою спеціальних космічних апаратів. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на японську газету "Ніккей".

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За даними видання, фахівці Токійського університету вже розпочали розробку мініатюрних супутників, які дозволять збирати інформацію про райони, що оточують аварійні АЕС. З їх допомогою, зокрема, можна буде визначити ступінь поширення радіоактивних речовин, а також оцінити ефект, який вони справили на живу природу. Як очікується, космічні апарати будуть виведені на орбіту за допомогою української ракети-носія вже в 2014 році.