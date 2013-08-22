ЗМІ: У Росії почали евакуацію з затопленого Хабаровська

За даними влади Хабаровська, близько 850 людей евакуювали. Проте, чи відселятимуть когось іще, наразі не відомо, передає Радіо Свобода.

Місцева влада прогнозує, що рівень води може піднятися ще вище. Метеорологічна служба заявляє, що піку в 780 сантиметрів рівень води може сягнути до 28 серпня.

На тему: У Росії можуть евакуювати 600-тисячне місто Хабаровськ (фото)

«На сьогодні підтоплені близько 650 будинків і понад 900 прибудинкових територій. Триває евакуація громадян. У нас сьогодні підготовлено місць на 11,5 тисячі людей, яких ми готові евакуювати», – заявив виконувач обов’язків губернатора регіону Вячеслав Шпорт.

За 300 кілометрів нижче за течією рівень води в Комсомольську-на-Амурі вже почав підніматися, а регіони на схід від Хабаровська готуються до повені.

Уряд Росії послав військових у підтоплений регіон, щоб споруджувати захисні бар’єри вздовж берегів річки і надавати допомогу тисячам людей, чиї будинки і господарства затопило.

Повідомляють також про загибель десятків людей через повінь на Амурі з китайського боку.

Рівень води в Амурі піднявся на рекордну позначку з часу ведення таких замірювань близько 120 років тому.