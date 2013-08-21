У Росії можуть евакуювати 600-тисячне місто Хабаровськ (фото)

11:06, 21 серпня 2013
Світ
1916 0

В Хабаровському краї Росії у зв’язку із повінню готують до евакуації міста Хабаровськ.

Хабаровськ бореться зі стихією / Фото: amurmedia.ru/

Евакуювати жителів Хабаровська, де живе майже 600 тисяч людей, почнуть за умови підняття води у річці Амур до позначки 7,8 метра.

Хабаровськ / Фото: amurmedia.ru/

Про це заявив мер міста Олександр Соколов, пише Радіо Свобода.

Вода прибуває по сантиметру на годину / Фото: amurmedia.ru

Наразі рівень води становить близько 690 сантиметрів, але вода продовжує прибувати, в середньому зі швидкість один сантиметр на годину і, як твердять метеорологи, підняття води триватиме, бо в Приамур’ї продовжують йти дощі. 

Складна ситуація і в сусідніх регіонах Росії. У Єврейській автономній області затоплені всі райони, включно зі столицею Біробіджаном, евакуювали сім тисяч людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter