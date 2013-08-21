У Росії можуть евакуювати 600-тисячне місто Хабаровськ (фото)

Евакуювати жителів Хабаровська, де живе майже 600 тисяч людей, почнуть за умови підняття води у річці Амур до позначки 7,8 метра.

Про це заявив мер міста Олександр Соколов, пише Радіо Свобода.

Наразі рівень води становить близько 690 сантиметрів, але вода продовжує прибувати, в середньому зі швидкість один сантиметр на годину і, як твердять метеорологи, підняття води триватиме, бо в Приамур’ї продовжують йти дощі.

Складна ситуація і в сусідніх регіонах Росії. У Єврейській автономній області затоплені всі райони, включно зі столицею Біробіджаном, евакуювали сім тисяч людей.