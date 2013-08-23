Рівень води в Амурі може досягнути абсолютного рекорду

Рівень води в річці Амур біля Хабаровська, за даними гідрометцентру, може піднятися до позначки в 8,2 метра замість прогнозованого раніше максимального показника в 7,8 метра, повідомляється на сайті уряду Хабаровського краю, пише РІА Новости.

Сильний паводок охопив декілька регіонів Далекого Сходу. Рівень річки Амур біля Хабаровська перевищив критичну позначку в шість метрів, історичний максимум в 6,42 метра і вранці у п'ятницю склав 7,16 метра, підвищившись за добу на 14 сантиметрів.

Гідрологи відзначають, що в найближчі дні підйом води продовжиться. Раніше повідомлялося, що позначка в 7,8 метра буде досягнута до 28 серпня. Мер Хабаровська Олександр Соколов заявляв, що якщо рівень води в Амурі досягне 780 сантиметрів, то місто чекає масова евакуація.

"За даними Далекосхідного гідрометцентру, 23 серпня в південних і центральних районах краю пройдуть дощі, у північних - без опадів. Сила вітру складе до 4-10 метрів на секунду. Рівень води в Амурі продовжить рости, максимально можлива оцінка - 8,2 метра" , - повідомляється на сайті.