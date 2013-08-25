Експерти ООН сподіваються безперешкодно вивчити ймовірне місце хіматаки в Сирії

«Це повинно спрацювати», - відповів він на запитання журналістів, чи є у експертів домовленості з опозицією про гарантії безпеки і як вони повинні спрацювати на практиці, передає РІА Новости.

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В неділю уряд Сирії домовився про графік відвідин експертами ООН місць, де, ймовірно, застосовувалася хімічна зброя. Розслідування інспектори ООН почнуть у понеділок. Чи готова сирійська опозиція пропустити експертів на підконтрольні нею території, не повідомлялося.

Група фахівців ООН з хімічної зброї прибула до країни 18 серпня. Інспектори повинні встановити сам факт застосування хімічної зброї, а не те, ким саме вона була імовірно застосована.