Держдеп: США не ставлять за мету повалення Асада, але він має піти
США, розглядаючи різні варіанти відповіді на застосування хімзброї в Сирії, не ставлять своєю метою скидання нинішнього президента країни Башара Асада.
Про це заявила на брифінгу представник держдепартаменту Марі Харф.
"У своїй відповіді (на застосування зброї масового ураження) ми не розглядаємо ніякі варіанти дій з метою зміни режиму", - цитує слова Харф РІА Новости.
Відповідаючи на уточнюючі питання, представник держдепу підтвердила, що США не бачать для Асада місця в майбутньому сирійському керівництві. Однак, за її словами, президент Сирії має піти у рамках політичного процесу, в тому числі міжнародної конференції Женева-2.
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"Наша позиція залишається колишньою - військового вирішення конфлікту немає. Дії, рішення щодо яких ще не прийняте, будуть відповіддю на застосування хімічної зброї, але необхідність політичного врегулювання зберігається", - сказала Харф.
Офіційний представник Білого дому Джей Карні також заявив у вівторок, що зміна режиму не є метою відповідних дій Вашингтона.
Схожу позицію сьогодні озвучив президент Франції Франсуа Олланл і британський віце-прем'єр Нік Клегг.