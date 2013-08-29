Меркель звинуватила Грецію в проблемах єврозони

Про це заявила, виступаючи перед виборцями в місті Рендсбург, канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє німецький телеканал N-tv.

Тим самим Меркель переклала частину відповідальності за нинішні проблеми на колишнього тоді канцлера Герхарда Шредера, який представляє Соціал -демократичну партію Німеччини, повідомляє РБК.

"Канцлер Шредер підтримав прийом Греції та послабив вимоги Пакту стабільності, обидва цих рішення були в корені невірні , і саме вони стали відправною точкою сьогоднішніх проблем", - заявила А.Меркель.

Нагадаємо, що у вересні 2013р. в Німеччині відбудуться парламентські вибори, канцлер ФРН А.Меркель спробує зберегти за собою цей пост на третій термін. У зв'язку з цим, як пише преса, політики "не мають наміру зайвий раз дратувати німецьких платників податків, втомлених від нескінченних розмов про необхідність підтримки стабільності курсу євро, напередодні виборів".

Тим часом раніше німецькі ЗМІ з посиланням на джерело в урядових колах Німеччини повідомили, що порятунок єврозони обійдеться ФРН набагато дорожче, ніж заявляє влада країни. За їх даними, потенційні виплати ФРН у зв'язку з участю країни в програмах допомоги "проблемним" периферійним державам єврозони ( Португалія, Греція, Іспанія ) перевищать озвучені В.Шойбле цифри ( 95300000000 євро) і складуть більше 122 млрд євро.

Слід також врахувати, що деякі політики виступають за проведення відповідних стандартами МСФЗ списань за виданими фондами кредитами, повернення коштів у рамках яких викликає сумніви. У разі прийняття цієї ініціативи втрати Німеччини можуть ще більше зрости.