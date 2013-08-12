Екс-директор ЦРУ не вважає Сноудена зрадником

Таку думку висловив в неділю в ефірі американського телеканалу Сі-бі-ес екс-директор ЦРУ та Агентства національної безпеки США генерал Майкл Хейден.

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Хейден відповів негативно на питання журналіста про те, чи вважає він, що Сноуден є викривачем, чиї дії принесли користь американського народу, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Він не був викривачем, він був перебіжчиком", - вказав колишній глава ЦРУ і АНБ. При цьому він підкреслив, що не вважає Сноудена і зрадником. "Поняттю" зрадник "в конституції дано дуже точне визначення, мені здається більш доречним є слово "перебіжчик", - пояснив Хейден.

Хейден порівняв розкриття Сноуденом секретної інформації зі стихійним лихом, таким, як ураган Катріна. За його словами, після цього удару стихії, в кінцевому рахунку, були побудовані більш міцні, ніж раніше, дамби, що є позитивним результатом. "Однак, незважаючи на це, Катріна заподіяла багато лиха", - підкреслив він.

Сноуден, що оприлюднив у ЗМІ інформацію про що ведеться спецслужбами США глобальній програмі стеження, 1 серпня отримав тимчасовий притулок у Росії. Перед цим він більше місяця провів у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво. Влада США звинувачує Сноудена у розголошенні секретної інформації про програми електронного стеження АНБ. На батьківщині йому інкримінується порушення двох статей закону США про шпигунство від 1917 / несанкціоноване розголошення секретної інформації, що зачіпає національну оборону, і умисна передача даних американської розвідки особам, які не мають права на отримання таких відомостей /. Крім того, Сноудену ставиться в провину крадіжка власності уряду США. По кожному з цих пунктів йому загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.