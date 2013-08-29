В Естонії паління під час вагітності може привести за грати

У законопроекті йдеться, що за умисне нанесення шкоди ембріону або плоду, що знаходиться в матці жінки, шляхом пошкодження, вживання речовин або інших дій передбачається покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до п'яти років або штрафу в розмірі від 100 до 1600 євро, повідомляє Delfi.

"Головний акцент робиться на умисність дій", - зазначив радник служби кримінального права та виробництва Міністерства юстиції Танел Калмет. Термін давності злочину за новим законопроектом становить п'ять років. Довести умисність дій допоможуть лікарі, які визначать, що саме завдало шкоди здоров'ю.

За словами Калмета, кожен випадок обов'язково доведеться розглядати окремо. Думки експертів щодо розробленого законопроекту розділилися. Багато хто з них підтримує ініціативу, при цьому зазначаючи, що можуть виникнути труднощі з визначенням ступеня вини людей. Також залишається питання, чи потрібно карати тих, хто завдає шкоди плоду через незнання.

Торік, за даними Інституту розвитку здоров'я, в Естонії близько 8,3 % вагітних жінок курили сигарети. "Дитя матері-курця приходить у цей світ плаксивим і нервовим - нікотинозалежним. Згодом у таких дітей бувають проблеми із спілкуванням і навчанням, у них поганий самоконтроль або гіперактивність", - зазначила доктор Тійу Хярм.