Великобританія знайшла правову підставу для удару по Сирії

Про це заявив глава МЗС Великобританії Вільям Хейг. Так він прокоментував BBC винесення на голосування у парламенті питання про військову операцію проти Сирії.

Можливі дії Об'єднаного Королівства щодо арабської республіки, буде розглянуто 29 серпня на екстреній сесії Палати громад, передає NEWSru.com з посиланням на ИТАР -ТАСС.

У документі , який прем'єр -міністр Девід Кемерон представить депутатам , роз'яснюється , що урядовий план передбачає акт залякування влади САР з метою змусити їх відмовитися від застосування хімічної зброї.

Даний проект "не санкціонує жодних дій в Сирії з ширшими цілями", - пояснив Хейг.

"З боку міжнародного співтовариства потрібно жорстку відповідь, і в разі необхідності можуть знадобитися військові дії, які будуть легальними, пропорційними і націленими на порятунок життів шляхом запобігання подальшого використання сирійської хімічної зброї", - таку позицію буде запропоновано підтримати законодавцям", - роз'яснив глава МЗС.

У документі також підкреслюється, що будь-яке застосування хімічної зброї з точки зору "звичайного права" є військовим злочином.

У проекті правлячої коаліції звертається увага на те, що "Рада Безпеки ООН за останні два роки не змогла домогтися прийняття консолідованих заходів у відповідь на кризу в Сирії".

"Радбез повинен отримати можливість негайно вивчити інформацію інспекторів (ООН в Сирії після завершення їхньої місії). Має бути вжито всіх зусиль, аби домогтися резолюції Радбезу, підтримуючої військову операцію, перш, ніж вона почнеться", - наголошується в документі.

Крім того, план британського уряду передбачає, що після завершення роботи інспекторів ООН в САР Палата громад проголосує за проектом повторно . У разі схвалення Сполучене Королівство буде" безпосередньо брати участь" у каральному ударі по Сирії.

Хейг також зазначив , що кабінет міністрів, виносячи на розгляд парламенту подібну пропозицію, послідовно продовжує політичний курс щодо Сирії.

Даний документ " підтверджує: уряд послідовно у своїй позиції , що ми повинні бути готові вжити заходів з метою запобігти використанню хімзброї режимом (президента Сирії Башара ) Асада", - підсумував глава Форін оффиса .