У ДТП в Кенії загинула 31 людина

Про це повідомляє в четвер РІА Новости з посиланням на місцевий інформаційний портал Standard media.

На тему: У Казахстані на дорозі загинув українець

Інцидент стався на шосе, що веде зі столиці Найробі в місто Нарок. За словами керівника дорожньої поліції Самуеля Кімари (Samuel Kimaru), водій автобуса з невідомих причин втратив керування і з'їхав з дороги, після чого машина перекинулася.

Подробиць поки не повідомляється.