У ДТП в Кенії загинула 31 людина
07:19, 29 серпня 2013Світ
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Дорожньо-транспортна пригода на південному заході Кенії забрала життя 31 людини, ще 33 отримали травми різної тяжкості.
Про це повідомляє в четвер РІА Новости з посиланням на місцевий інформаційний портал Standard media.
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Інцидент стався на шосе, що веде зі столиці Найробі в місто Нарок. За словами керівника дорожньої поліції Самуеля Кімари (Samuel Kimaru), водій автобуса з невідомих причин втратив керування і з'їхав з дороги, після чого машина перекинулася.
Подробиць поки не повідомляється.
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