У Казахстані на дорозі загинув українець

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Посольства України в Республіці Казахстан, вночі 28 серпня ц.р. в Атирауській обл. (п. Аккистау) в результаті ДТП загинув громадянин України 1954 р.н.

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Посольство повідомило сина загиблого про порядок відправлення труни з тілом в Україну та перебуває з ним на постійному телефонному зв’язку з метою надання всебічного сприяння.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Республіці Казахстан та Департаменту консульської служби МЗС України.