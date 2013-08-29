У Чехії чоловік убив дружину-українку і втік

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, справу розслідує Генеральна інспекція органів безпеки Чеської Республіки (ГІОБ).

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Підозрюваний втік з місця події. На цей час органами поліції та ГІОБ вживаються оперативні заходи щодо його пошуку та затримання.

Тіло громадянки України було перевезено до Плзеньської факультетської клініки для проведення судово-медичної експертизи.

Консульським відділом Посольства України в Чеській Республіці невідкладно встановлено зв'язок з родичами загиблої громадянки. Їм буде надаватись вся можлива консульська допомога, необхідна для безперешкодного перевезення тіла громадянки в Україну для поховання.

Посольство України звернулось до чеської сторони з проханням вжити всіх необхідних заходів з метою затримання особи, винної у смерті громадянки України, та проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування у справі.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Чеській Республіці.