У Росії паперові паспорти замінять на електронні картки

У Росії з 2016 року почнеться заміна паперових паспортів на електронні карти.

«Випуск електронних карт, які замінять паспорти, почнеться з 1 січня 2016 року. Обіг загальногромадянських паспортів у паперовому вигляді планується припинити у 2030 році. З 2016 по 2025 рік паралельно ходитимуть два документи – електронний і паперовий», - повідомили УНІАН в прес-службі уряду РФ з посиланням на керівника Федеральної міграційної служби Костянтина Ромодановського.

На електронній карті крім фотографії і персональних даних з ім'ям, прізвищем і по батькові на спеціальний чип буде вшита інформація з адресою. На карті будуть вказані ідентифікаційний номер, СНІЛС (страховий номер громадянина в системі обов'язкового пенсійного страхування), електронний, цифровий підпис, а також буде залишено місце для відбитків пальців, які, можливо, вноситимуться на карту.

Карту, як очікується, видаватимуть росіянам з перших років життя, але фотографії на ній з'являтимуться після досягнення повноліття. Гарантійний термін карти – 10 років.