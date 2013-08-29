Путін радився з Меркель щодо ситуації в Сирії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови Президента РФ Володимира Путіна з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

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«Проведено грунтовний обмін думками з різних аспектів сирійської кризи. Обидві сторони виходять з того, що в рамках ООН і в інших форматах буде продовжена активна робота з питань політико-дипломатичного врегулювання ситуації, що склалася», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сторони наголосили на важливості розгляду в Раді Безпеки ООН звіту інспекторів про можливі факти застосування хімічної зброї в Сирії.

Як відомо, конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває вже понад два роки. За даними ООН, за цей час в країні загинуло близько 100 тисяч осіб, зокрема, майже 7 тисяч дітей.

Останніми днями на Заході стали відкрито говорити про можливість військової операції проти Сирії після того, як ЗМІ 21 серпня повідомили про масштабне застосування хімічної зброї у передмісті Дамаска. Стверджувалося, що жертвами атаки стали понад 600 осіб. Влада Сирії заперечує свою причетність до застосування хімічної зброї.

Західні країни, включаючи США і Велику Британію, заговорили про можливе військове втручання у сирійський конфлікт в обхід ООН.

28 серпня МЗС Сирії звинуватив США, Велику Британію і Францію в тому, що вони сприяли застосуванню хімічної зброї терористами.