Відомого режисера Люка Бессона затримали за водіння без прав
03:56, 30 серпня 2013Світ
508 0
Французького режисера, сценариста і кінопродюсера Люка Бессона зупинила у четвер поліція XIII округу Парижа за перевищення швидкості. Також з'ясувалося, що 54-річний діяч культури керував скутером без належних прав.
За даними правоохоронних органів, Бессон їхав на скутері неподалік від набережної Ропі на швидкості 80 км/год, при максимально дозволениз 50 км/год, повідомляє Газета.Ru з посиланням на портал France 24.
Коли кінорежисер пред'явив водійське посвідчення виявилося, що він не володіє категорією, яка дозволяє кермувати потужними скутерами. У відповідь Бессон заявив, що водійські права з такою категорією у нього є, але не при собі.
3 вересня продюсер повинен з'явитися в дорожнє підрозділ префектури поліції Парижа для розглядів щодо інциденту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter