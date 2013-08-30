Відомого режисера Люка Бессона затримали за водіння без прав

За даними правоохоронних органів, Бессон їхав на скутері неподалік від набережної Ропі на швидкості 80 км/год, при максимально дозволениз ​​50 км/год, повідомляє Газета.Ru з посиланням на портал France 24.

Коли кінорежисер пред'явив водійське посвідчення виявилося, що він не володіє категорією, яка дозволяє кермувати потужними скутерами. У відповідь Бессон заявив, що водійські права з такою категорією у нього є, але не при собі.

3 вересня продюсер повинен з'явитися в дорожнє підрозділ префектури поліції Парижа для розглядів щодо інциденту.