США опублікували розвіддані про застосування хімзброї Дамаском

Про це в своїй спеціальній заяві повідомив у п'ятницю, 30 серпня, держсекретар США Джон Керрі.

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Заява транслювалася на сайті Держдепартаменту, повідомляє Lenta.ru.

За словами Керрі, документи з даними про застосування Дамаском хімзброї розсекречені і опубліковані. Він повідомив також, що американська розвідка встановила, звідки велася стрілянина хімічними боєприпасами.

За даними США, в результаті атаки 21 серпня в передмістях Дамаска загинули щонайменше 1429 осіб, у тому числі 429 дітей. Більше того, як зазначив Керрі, відомо, що це не єдиний випадок, коли сирійський уряд застосовував хімічну зброю.

Держсекретар підкреслив, що застосування хімзброї не залишиться безкарним, проте пояснив, що втручання США буде обмеженим.

США і ряд інших західних країн раніше вже заявляли, що завдадуть по розташуваннях сирійської армії удар у зв'язку із застосуванням нею хімічної зброї. Офіційний Дамаск заперечує застосування хімзброї.

В даний час на території Сирії працює комісія ООН, яка прибула туди, щоб перевірити дані про застосування такої зброї. Очікується, що доповідь за результатами роботи комісії буде опублікована після 31 серпня.