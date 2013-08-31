ЗМІ назвали дату атаки США на Сирію

За інформацією видання, атака на ключові військові об'єкти в Сирії буде проведена не тільки з військових кораблів, але і з американських військових баз в Туреччині і на Кіпрі, зазначає Росбалт.

Інша кувейтська газета "А-Раї" повідомила, що війська Башара Асада отримали наказ у разі американської атаки використовувати всі види зброї, у тому числі хімічну.

При цьому обидві газети посилаються на "неназвані дипломатичні джерела в ряді країн Перської затоки", повідомляє 9tv.co.il. З інших джерел підтвердження цієї інформації не надходило.