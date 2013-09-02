Асада звинуватили у створенні "живих щитів"

За словами представників опозиції, уряд Асада перевів військове майно і персонал у цивільні райони, а також перемістив тюремних ув'язнених до військових об'єктів в ролі "живих щитів", пише Газета.ру.

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Зокрема, опозиція повідомляє про те, що військові були направлені в школи, університети і урядові будівлі.

Раніше повідомлялося, що сирійська опозиція закликала Лігу арабських країн підтримати військове втручання в сирійський конфлікт.

Чергове загострення ситуації в Сирії відбулося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність, звинувачуючи у трагедії опонентів.

Влада США оприлюднила у п'ятницю скорочену версію доповіді з даними розвідки, в якому поклали на режим Башара Асада відповідальність за хіматаку під Дамаском 21 серпня. За даними американської сторони, тоді загинуло щонайменше 1 тисяча 429 сирійців.