Легендарну гвинтівку Саддама Хусейна виставили на аукціон

Її оціночна вартість складає від 7,5 до 15 тисяч доларів, повідомляється на сайті аукціонного дому Rock Island Auction.

На тему: У Франції помер адвокат глави ліонського гестапо і Саддама Хусейна

Виготовлена ​​в 1988 році в США гвинтівка була подарована Хусейну, імовірно, членом королівської сім'ї Саудівської Аравії. Ствол гвинтівки виконаний з вороненой сталі, а приклад і ложе - з горіха . На стовбурі викарбувано ім'я Хусейна і дата, коли був зроблений подарунок, 16 січня 1993 року, повідомляє РІА Новости.

Як наголошується в описі лота на сайті аукціону, гвинтівка була захоплена в березні 2004 року під час взяття президентського палацу в Багдаді, а потім передана ЦРУ. Нинішній власник гвинтівки отримав її в подарунок при виході на пенсію після 29 років служби в американській розвідці.

До лота додається пакет документів, що підтверджує справжність зброї та її історії. Торги пройдуть з 13 по 15 вересня.

Президент Іраку Саддам Хусейн був заарештований у грудні 2003 року. Йому було пред'явлено звинувачення у загибелі 148 жителів села Ад - Дуджейль , які були вбиті 1982 року за звинуваченням у спробі замаху на життя Хусейна. Суд визнав колишнього диктатора винним і засудив до смертної кари. Наприкінці грудня 2006 року вирок був приведений у виконання, Хусейна стратили через повішення. Страті Хусейна передувало вторгнення збройних сил США і Великобританії в Ірак, причиною для якого була передбачувана наявність у режиму Хусейна зброї масового ураження.