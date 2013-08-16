У Франції помер адвокат Саддама Хусейна й очільника ліонського гестапо

Вержес в різний час брав участь у процесах у справах екс-президента Кот-д `Івуару Лорана Гбагбо, екс-президента Малі Мусси Траоре й одного з лідерів "червоних кхмерів" Кхієу Самфана.

Про причину смерті не повідомляється, передає в п'ятницю РІА Новости з посиланням на телеканал BFMTV.

У 2002 році Вержес захищав колишнього югославського президента Слободана Мілошевича в Європейському суді з прав людини. Після смерті Мілошевича в 2006 році адвокат неодноразово негативно висловлювався на адресу Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (МТКЮ) і навіть вступив до лав Міжнародного комітету на захист Мілошевича.

На тему: Саддам Хусейн поводився гідно під час страти

У 2008 році Вержес захищав інтереси одного з лідера "червоних кхмерів" Кхієу Самфана, обвинуваченого в злочинах проти людяності, зокрема, відстоював скаргу свого клієнта на незаконне утримання під вартою.

Кхієу Самфан в 1975-1979 роках очолював кхмерську державу, займаючи третю за значенням посаду в ієрархії "червоних кхмерів". За даними французької преси, Кхієу Самфан познайомився з Вержесом ще в 1950-х роках, коли під час навчання в Парижі активно відвідував збори французьких інтелектуалів лівого штибу.

Крім справ Мілошевича та Самфана, популярність Вержесу принесла участь у скандальних судових процесах, в тому числі у справі міжнародного терориста Ілліча Раміреса Санчеса, більш відомого під кличками Карлос і Шакал, нацистського злочинця Клауса Барбі, який очолював ліонське гестапо, та колишнього іракського правителя Саддама Хусейна.