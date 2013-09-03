Сенатор Маккейн: відмова від удару по Сирії буде катастрофою

"Якби конгрес відхилив подібну резолюцію після того, як президент Сполучених Штатів вже висловив готовність діяти, наслідки були б катастрофічними", - сказав Маккейн журналістам після зустрічі з президентом у Білому домі.

На тему: ЗМІ: Бойові кораблі США прямують до Червоного моря

Про це повідомляє РІА Новости

Сам сенатор вважає, що обмеженої військової операції в Сирії недостатньо для зміни ситуації. Він пропонує знищити військову інфраструктуру сирійських урядових сил.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама в суботу направив законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавити сирійський режим можливості використовувати зброю масового знищення.

Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Разом з тим , в документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.

Загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску, коаліція національної опозиції Сирії стверджу , що кількість жертв становить майже 1,3 тисячі осіб. Сирійські власті відкинули звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.