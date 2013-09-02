ЗМІ: Бойові кораблі США прямують до Червоного моря

За відомостями джерела агентства Рейтер у військових колах, кораблі повинні були з'явитися в Червоному морі в ніч на понеділок. Проте підтвердження прибуття групи поки не надходило.

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Одночасно в західній частині Індійського океану присутня група кораблів на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, повідомляє РІА Новости.

Авіаносці класу Nimitz мають водотоннажність близько 100 тисяч тонн і є найбільшими військовими кораблями в світі. У строю американських ВМС є десять таких кораблів. На борту кожного розміщено авіаційне крило - всього до 90 літаків і вертольотів.

Президент США Барак Обама в суботу направив законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавити сирійський режим можливості використовувати зброю масового знищення. Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Разом з тим , в документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.