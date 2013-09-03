У Росії розкритикували ракетні пуски в Середземномор'ї

Про це заявив журналістам у вівторок заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов, коментуючи сьогоднішній пуск балістичних цілей, передає РІА Новости.

"Зверніть увагу, де це відбувається, в якому напрямку летіла ця ракета - вона пішла в східному напрямку Середземномор'я - хіба є сьогодні якийсь інший регіон, більш напханий озброєннями і вибухонебезпечний. Я не до кінця розумію, як сьогодні можна гратися зі зброєю, з ракетами в цьому регіоні" , - сказав Антонов.

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Він нагадав, що запуск метеорологічної ракети Норвегією в 1996 році був сприйнятий як можлива ракетна атака на Росію.

Антонов закликав учасників пуску бути більш відповідальними за регіональну безпеку і "не грати з вогнем", особливо відзначивши, що одна з країн, що брала участь у пусках, - постійний член Ради безпеки ООН. Заступник міністра також нагадав, що в Середземному морі концентрована дуже потужне угруповання Військово-морських сил США, у складі якого є підводні човни, здатні нести ракети як у звичайному оснащенні, так і з ядерними боєголовками.

"Середземномор'я - це порохова діжка. Достатньо одного сірника - і спалахне вогонь, причому він може поширитися не тільки на найближчі держави, а й підібратися в інші регіони світу. Нагадаю, що Середземномор'я розташоване близько від кордонів Російської Федерації" , - сказав заступник міністра оборони Росії.