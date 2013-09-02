Асад попередив, що в разі удару по Сирії "вибухне" весь Близький Схід

"Близький Схід - це порохова бочка, до якої сьогодні наближається вогонь", - заявив Асад в інтерв'ю газеті Figaro, повідомляє РІА Новости.

Відповідаючи на питання про те, якою буде відповідь сирійського режиму в разі військового втручання ззовні, він зазначив, що говорити треба не тільки про відповідь Сирії, але про те, що може статися після нанесення першого удару.

На тему: Хезболлах оголосила мобілізацію

"Ніхто не знає, що станеться. Всі втратять контроль над ситуацією, коли порохова бочка вибухне. Хаос і екстремізм поширяться, існує ризик війни в цілому регіоні", - сказав Асад.

Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомила про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску, коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить майже 1,3 тисячі осіб. Сирійська влада відкинули звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.