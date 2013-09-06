Кемерон: Британські вчені знайшли сліди застосування хімзброї в Сирії

Про це британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, ці докази були отримані британськими вченими, які у військових лабораторіях досліджували зразки матеріалу, взятогог в сирійській столиці, повідомляє Росбалт з посиланням на Інтерфакс.

"Ми досліджували в Британії деякі зразки, які були взяті з Дамаску. Вони свідчать про застосування хімічної зброї в передмісті Дамаска", - сказав Кемерон.

Прем'єр також заявив, що Британія буде одним з лідерів у просуванні планів мирного процесу в Сирії.

Раніше глава британського кабінету міністрів знову підтвердив, що Британія не братиме участі в нанесенні удару по Сирії через протидії цьому парламенту країни.

Нагадаємо, 29 серпня Палата громад проголосувала проти участі Великобританії у військовій операції проти Сирії. Ця резолюція поставила під питання традиційну роль Британії як найвірнішого союзника США в Європі.

Міністр оборони Великобританії Філіп Хаммонд раніше заявив, що, на його думку, Сполучені Штати будуть розчаровані відмовою Королівства від участі в інтервенції. У свою чергу, прем'єр -міністр Кемерон висловив надію на те, що "американська громадськість, американський народ і президент зрозуміють" рішення британського парламенту.