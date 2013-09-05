Держсекретар США: Арабські країни готові "оплатити" вторгнення в Сирію

"Що стосується того, що арабські країни запропонували взяти на себе вартість і оцінити (її), відповідь - так, дійсно. Вони запропонували. Ця пропозиція розглядається", - сказав Керрі в середу на слуханнях У конгресі, передає РІА Новости.

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"Взагалі - деякі з них сказали, що якщо США готові зробити все це, як ми це робили раніше в інших країнах, вони візьмуть ці витрати. Ось як вони віддані нам. Цього немає в планах, і ніхто не говорить про це, але вони говорять про це серйозно", - додав глава держдепартаменту .

Ліга арабських держав виключила Сирію зі своїх лав, і ряд держав де превалює іслам суннітського типу, здійснюють поставки зброї збройної опозиції в Сирії. Серед тих, хто особливо активно підтримує опозицію, виділяються Саудівська Аравія і Катар.

Нагадаємо, Комітет з міжнародних відносин верхньої палати Конгресу США проголосував за підтримку резолюції, яка санкціонує проведення військової операції в Сирії.

Як повідомлялось УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня. Деякі ЗМІ повідомили про хіматаку в околицях Дамаску, організовану військами уряду. За даними опозиції, кількість жертв склала 1,3 тисячі осіб .

Після цього чиновники США неодноразово заявляли про наявність у них доказів того, що хімічну зброю застосували саме урядові війська. Також Барак Обама повідомив, що США готові завдати удару по Сирії навіть без санкції американського Конгресу.

Одночасно президент Росії Володимир Путін заявив, що США повинні надати інспекторам і Раді Безпеки ООН ці докази.