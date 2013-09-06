Обама хоче розширити список цілей у Сирії

А також вивчити можливість задіяння в цій операції сил ВПС, пише в п'ятницю газета New York Times з посиланням на джерело в Білому домі, передає РІА Новости. Як повідомив співрозмовник видання, мова йде про розширення списку з 50 сирійських об'єктів, спочатку складеного французькими військовими.

При цьому для того, щоб уникнути непередбачуваних наслідків, планується уникнути ударів по місцях передбачуваного зберігання хімзброї, використання якої стало приводом для проведення операції. Цілями коаліції можуть стати частини армії Сирії, нібито відповідальні за проведення хіматакі, які планували її штабні підрозділи , а також артилерійські і ракетні батареї, безпосередньо які завдали удар.

Начальник Об'єднаного комітету начальників штабів Мартін Демпсі заявив, що в число потенційних цілей входять бази ППО, які розглядаються як засіб захисту хімічної зброї. Крім того, Білий дім вперше підняв питання про участь в операції військових літаків США і Франції для ураження конкретних цілей.