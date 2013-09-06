Анджеліна Джолі отримає почесний «Оскар»

Про це повідомляється на офіційному сайті Академії. Премія Хершолта дістанеться актрисі не за її ролі , а за активну волонтерську гуманітарну діяльність. Також Академія оголосила , що три почесні премії « Оскар» за видатні заслуги в кінематографі в 2014 році вручать актрисі Анджелі Ленсбері ( « Газове світло » , «Портрет Доріана Грея » ) , коміку Стіву Мартіну ( «Рожева пантера» ) і художнику П'єру Този , працював з такими режисерами , як Лукіно Вісконті та Вітторіо Де Сіка, передає Лента.ру.

Премія Хершолта стане другою нагородою Джолі від кіноакадемії. У 2000 році актриса отримала золоту статуетку за кращу роль другого плану у фільмі « Перерване життя ». Анджеліна Джолі з 2001 року є послом доброї волі ООН . Вона відвідала з гуманітарною місією Кенію , Таїланд , Еквадор , Судан , Косово , Анголу , Шрі -Ланку , Йорданію та інші країни. У 2005 році актриса була удостоєна Гуманітарної премії ООН.