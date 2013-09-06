Анджеліна Джолі отримає почесний «Оскар»
Американська актриса Анджеліна Джолі під час церемонії вручення премії Американської кіноакадемії отримає почесну нагороду імені Джина Хершолта.
Про це повідомляється на офіційному сайті Академії. Премія Хершолта дістанеться актрисі не за її ролі , а за активну волонтерську гуманітарну діяльність. Також Академія оголосила , що три почесні премії « Оскар» за видатні заслуги в кінематографі в 2014 році вручать актрисі Анджелі Ленсбері ( « Газове світло » , «Портрет Доріана Грея » ) , коміку Стіву Мартіну ( «Рожева пантера» ) і художнику П'єру Този , працював з такими режисерами , як Лукіно Вісконті та Вітторіо Де Сіка, передає Лента.ру.
Премія Хершолта стане другою нагородою Джолі від кіноакадемії. У 2000 році актриса отримала золоту статуетку за кращу роль другого плану у фільмі « Перерване життя ». Анджеліна Джолі з 2001 року є послом доброї волі ООН . Вона відвідала з гуманітарною місією Кенію , Таїланд , Еквадор , Судан , Косово , Анголу , Шрі -Ланку , Йорданію та інші країни. У 2005 році актриса була удостоєна Гуманітарної премії ООН.