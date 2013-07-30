Названі найбільш високооплачувані актриси Голлівуду (фото)

Джолі вже очолювала рейтинг два роки тому, але торік посіла лише четверте місце, а вперед вирвалася зірка вампірської саги "Сутінки" Крістен Стюарт. Тепер Стюарт опинилася на третій сходинці рейтингу з 22 мільйонами доларів, передає РІА Новости.

Друге місце в списку 2013 року дісталося висхідній зірці Голлівуду Дженніфер Лоуренс, яка заробила за рік 26 мільйонів доларів. У десятку найбільш високооплачуваних актрис також увійшли Дженніфер Еністон, Емма Стоун, Шарліз Терон, Сандра Баллок, Наталі Портман, Міла Куніс і Джулія Робертс.

Раніше цього року журнал Forbes присудив Джолі перше місце в списку 100 найвпливовіших голлівудських актрис. Це сталося після того, як Джолі, чия мати померла від раку грудей у ​​віці 56 років, перенесла операцію з видалення молочних залоз. Як розповіла сама актриса в колонці газети New York Times, вона зважилася на це після того, як лікарі виявили у неї ген BRCA1, провокуючий розвиток раку молочної залози і яєчників. Операція знизила ризик розвитку раку грудей з 87% до 5%.