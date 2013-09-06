Підсумки G20: Путін назвав головних прихильників і противників удару по Сирії

Про це заявив президент Росії Володимир Путін за підсумками саміту G20 у Санкт-Петербурзі, повідомляє РІА Новости.

"За військові дії, і це відомо, виступають США, Туреччина, Канада, Саудівська Аравія, Франція. Пан Кемерон теж виступав за це, але, як ми знаємо, парламент країни, висловлюючи волю народу Великобританії, висловився проти. Дуже обережно поводиться і канцлер ФРН - Німеччина не збирається брати участь ні в яких військових діях", - заявив Путін, виступаючи на прес-конференції за підсумками саміту "великої двадцятки".

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Путін зазначив, що в перший день саміту майже весь вечір лідери присвятили обговоренню проблем Сирії.

"Категорично проти (операції) були Росія, КНР, Індія, Індонезія - звертаю вашу увагу - найбільша мусульманська країна світу за населенням, Аргентина, Бразилія, ПАР, Італія. Висловився проти бойових дій також генеральний секретар ООН. І давайте не будемо забувати про послання Папи Римського, який прямо заявив про неприпустимість початку нової хвилі бойових дій", - заявив президент РФ.