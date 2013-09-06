Пан Гі Мун підтримав заклик Папи Римського щодо Сирії

"Генсек вітає заяву Папи Римського з закликом до миру в Сирії на основі діалогу і переговорів і його заклик до дня молитви та посту. Такі кроки можуть внести важливий і неоціненний внесок (у врегулювання в Сирії)", - сказав він.

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Крім того, Пан Гі Мун закликав лідерів країн організації проявити відповідальність у вирішенні конфлікту в Сирії.

"Я щиро сподіваюся, що всі лідери п'яти постійних країн-членів РБ, а також деяких його непостійних членів з числа присутніх тут сьогодні повністю виконають свої зобов'язання щодо сирійського народу", - заявив генсек.

Раніше Папа Римський Франциск у зверненні до президента РФ Володимира Путіна висловився проти військового вирішення ситуації навколо Сирії. У листі, адресованому президентові РФ як главі країни-голови G20, та іншим учасникам саміту, понтифік закликав світових лідерів не залишатися пасивними і знайти такий шлях, який дозволив би "уникнути бійні". При цьому глава Римсько-католицької церкви рішуче висловився проти військового вирішення конфлікту.

Ситуація в Сирії загострилася після 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.

Напередодні комітет сенату США з міжнародних справ прийняв резолюцію, яка санкціонує проведення військової операції в Сирії. Голосування Конгресу щодо цього документу відбудеться 9 вересня.

Інтервенцію проти Сирії без мандата Ради Безпеки ООН підтримують сім країн Євросоюзу. Це Франція, Данія, Хорватія, Румунія, Греція, Латвія і Кіпр. Загальну позицію ЄС належить виробити главам МЗС 28 країн Союзу на неформальній зустрічі у Вільнюсі 6-7 вересня.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не виключає згоди Москви на військову операцію в Сирії, якщо вина Дамаска в застосуванні хімзброї буде доведена, але лише з санкції РБ ООН.

За матеріалами РІА Новости