Путін пообіцяв допомогти Сирії в разі завдання по цій країні військового удару
17:35, 06 вересня 2013Світ
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Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія допомагатиме Сирії в разі атаки на неї ззовні, й уже зараз постачає зброю.
Володимир Путін готовий допомогти Сирії, фото прес-служби президента РФ
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції за підсумками засідання лідерів G20 у Санкт-Петербурзі.
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«Чи будемо ми допомагати Сирії? Будемо. Ми вже допомагаємо – ми постачаємо зброю, співпрацюємо в економічній сфері. Сподіваюся, буде більше співпраці в гуманітарній сфері, зокрема з поставок гуманітарної допомоги для надання підтримки цивільному населенню», - сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи буде Росія надавати підтримку Сирії в разі завдання по ній військового удару.
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