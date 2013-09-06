Путін пообіцяв допомогти Сирії в разі завдання по цій країні військового удару

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції за підсумками засідання лідерів G20 у Санкт-Петербурзі.

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«Чи будемо ми допомагати Сирії? Будемо. Ми вже допомагаємо – ми постачаємо зброю, співпрацюємо в економічній сфері. Сподіваюся, буде більше співпраці в гуманітарній сфері, зокрема з поставок гуманітарної допомоги для надання підтримки цивільному населенню», - сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи буде Росія надавати підтримку Сирії в разі завдання по ній військового удару.