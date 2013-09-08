У Ватикані відбувся 100-тисячний молебень проти війни у Сирії (фото)

13:43, 08 вересня 2013
Світ
706 0

Понад 100 тисяч осіб відвідали богослужіння очільника Римсько-католицької церкви Франциска, присвячене мирному вирішенню сирійського конфлікту.

Молебень за мир у Сирії, Ватикан / Фото: Твіттер @STcom

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес .

Понтифік запропонував провести всесвітній день посту і молитви за мирне вирішення конфлікту 1 вересня після того , як США оголосили про намір провести військову операцію проти Сирії. На заклик Франциска відгукнулися не тільки рядові парафіяни церкви , а й лідери таких католицьких країн , як Венесуела і Болівія .

На тему: Папа Франциск написав листа Путіну

"У цей вечір я прошу Бога, щоб християни та наші брати та сестри інших віросповідань, а також кожна добра людина з силою прокричали: насильство і війна ніколи не ведуть до миру. Війна завжди означає нездатність жити в мирі, це завжди поразка для людства" , - сказав Франциск під час служби, що тривала п'ять годин.

Захід був спочатку заявлений Ватиканом як релігійний, а не політичний. Тим не менш, на початку служби в багатотисячному натовпі було видно прапори Сирії та плакати з антивоєнними гаслами.

Нагадаємо, президент США Барак Обама домагається від конгресу схвалення військової операції проти Сирії у зв'язку з подіями 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, загинули понад 1,4 тисячі осіб. Влада Сирії неодноразово заявляла, що не застосовувала хімічну зброю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter