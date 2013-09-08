У Ватикані відбувся 100-тисячний молебень проти війни у Сирії (фото)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес .

Понтифік запропонував провести всесвітній день посту і молитви за мирне вирішення конфлікту 1 вересня після того , як США оголосили про намір провести військову операцію проти Сирії. На заклик Франциска відгукнулися не тільки рядові парафіяни церкви , а й лідери таких католицьких країн , як Венесуела і Болівія .

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"У цей вечір я прошу Бога, щоб християни та наші брати та сестри інших віросповідань, а також кожна добра людина з силою прокричали: насильство і війна ніколи не ведуть до миру. Війна завжди означає нездатність жити в мирі, це завжди поразка для людства" , - сказав Франциск під час служби, що тривала п'ять годин.

Захід був спочатку заявлений Ватиканом як релігійний, а не політичний. Тим не менш, на початку служби в багатотисячному натовпі було видно прапори Сирії та плакати з антивоєнними гаслами.

Нагадаємо, президент США Барак Обама домагається від конгресу схвалення військової операції проти Сирії у зв'язку з подіями 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, загинули понад 1,4 тисячі осіб. Влада Сирії неодноразово заявляла, що не застосовувала хімічну зброю.