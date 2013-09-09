BBC: Yahoo розповіла, як уряди запитують про особисті дані

16:57, 09 вересня 2013
Світ
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Yahoo вслід за Google та Microsoft опублікувала свій перший звіт про заходи прозорості, розкривши кількість урядових запитів з вимогою надати інформацію про користувачів.

Співзасновники Yahoo! Джеррі Янг (у центрі) та Девід Філо (праворуч)

За даними компанії, від січня до червня цього року британська влада зробила 1709 таких запитів, 27% з яких було відхилено, повідомляє BBC Україна.

У Сполучених Штатах до компанії надійшло 12 444 запити – більше, ніж в будь-якій інші країні.

За словами речника, співробітники Yahoo "регулярно відхиляють неналежні запити на інформацію про користувачів".

У доповіді Yahoo, яку обіцяють поновлювати кожні шість місяців, наведено кількість запитів у 17 країнах, в яких компанія має офіційні представництва.

Звіт опублікувалипісля того, як правозахисники почали дедалі активніше вимагати від технологічних компаній розкривати подробиці їхньої співпраці з правоохоронцями.

Відсоток відмов

Раніше Yahoo намагалася через суд змусити уряд США опублікувати документи, які б засвідчили, що компанія не погоджувалася з розробкою масштабної програми спостереження Prism, про яку стало відомо з документів Едварда Сноудена.

Аналогічний звіт від Google востаннє з'явився у грудні 2012 року. За друге півріччя 2012 року компанія отримала 1458 звернень від британського уряду і судів та 8438 звернень від американських офіційних осіб.

Рон Белл, генеральний радник Yahoo, повідомив про звіт у своєму блозі, наголосивши, що юридичний департамент компанії вживає заходів, аби при кожній нагоді відмовляти у надаванні особистої інформації.

В абсолютних цифрах найчастіше Yahoo відмовляла німецькому урядові – у 816 випадках, а найбільша частка відмов у Сингапурі – 41%.

У Сполучених Штатах рівень відмов усього 2%, однак у ще 801 запиті, задовольнити які погодилася компанія, не виявилося інформації про потрібних користувачів.

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