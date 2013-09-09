BBC: Yahoo розповіла, як уряди запитують про особисті дані

За даними компанії, від січня до червня цього року британська влада зробила 1709 таких запитів, 27% з яких було відхилено, повідомляє BBC Україна.

У Сполучених Штатах до компанії надійшло 12 444 запити – більше, ніж в будь-якій інші країні.

За словами речника, співробітники Yahoo "регулярно відхиляють неналежні запити на інформацію про користувачів".

У доповіді Yahoo, яку обіцяють поновлювати кожні шість місяців, наведено кількість запитів у 17 країнах, в яких компанія має офіційні представництва.

Звіт опублікувалипісля того, як правозахисники почали дедалі активніше вимагати від технологічних компаній розкривати подробиці їхньої співпраці з правоохоронцями.

Відсоток відмов

Раніше Yahoo намагалася через суд змусити уряд США опублікувати документи, які б засвідчили, що компанія не погоджувалася з розробкою масштабної програми спостереження Prism, про яку стало відомо з документів Едварда Сноудена.

Аналогічний звіт від Google востаннє з'явився у грудні 2012 року. За друге півріччя 2012 року компанія отримала 1458 звернень від британського уряду і судів та 8438 звернень від американських офіційних осіб.

Рон Белл, генеральний радник Yahoo, повідомив про звіт у своєму блозі, наголосивши, що юридичний департамент компанії вживає заходів, аби при кожній нагоді відмовляти у надаванні особистої інформації.

В абсолютних цифрах найчастіше Yahoo відмовляла німецькому урядові – у 816 випадках, а найбільша частка відмов у Сингапурі – 41%.

У Сполучених Штатах рівень відмов усього 2%, однак у ще 801 запиті, задовольнити які погодилася компанія, не виявилося інформації про потрібних користувачів.