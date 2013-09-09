BBC: Yahoo розповіла, як уряди запитують про особисті дані
Yahoo вслід за Google та Microsoft опублікувала свій перший звіт про заходи прозорості, розкривши кількість урядових запитів з вимогою надати інформацію про користувачів.
За даними компанії, від січня до червня цього року британська влада зробила 1709 таких запитів, 27% з яких було відхилено, повідомляє BBC Україна.
У Сполучених Штатах до компанії надійшло 12 444 запити – більше, ніж в будь-якій інші країні.
За словами речника, співробітники Yahoo "регулярно відхиляють неналежні запити на інформацію про користувачів".
У доповіді Yahoo, яку обіцяють поновлювати кожні шість місяців, наведено кількість запитів у 17 країнах, в яких компанія має офіційні представництва.
Звіт опублікувалипісля того, як правозахисники почали дедалі активніше вимагати від технологічних компаній розкривати подробиці їхньої співпраці з правоохоронцями.
Відсоток відмов
Раніше Yahoo намагалася через суд змусити уряд США опублікувати документи, які б засвідчили, що компанія не погоджувалася з розробкою масштабної програми спостереження Prism, про яку стало відомо з документів Едварда Сноудена.
Аналогічний звіт від Google востаннє з'явився у грудні 2012 року. За друге півріччя 2012 року компанія отримала 1458 звернень від британського уряду і судів та 8438 звернень від американських офіційних осіб.
Рон Белл, генеральний радник Yahoo, повідомив про звіт у своєму блозі, наголосивши, що юридичний департамент компанії вживає заходів, аби при кожній нагоді відмовляти у надаванні особистої інформації.
В абсолютних цифрах найчастіше Yahoo відмовляла німецькому урядові – у 816 випадках, а найбільша частка відмов у Сингапурі – 41%.
У Сполучених Штатах рівень відмов усього 2%, однак у ще 801 запиті, задовольнити які погодилася компанія, не виявилося інформації про потрібних користувачів.