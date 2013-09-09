Британія не братиме участі в операції проти Сирії - Кемерон
20:11, 09 вересня 2013Світ
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Великобританія не братиме участь у військовій операції проти Сирії, а має намір добиватися посилення політичного тиску на режим Башара Асада, зокрема в рамках ООН.
Кемерон каже, що Британія продовжить чинити тиск на Дамаск / Фото : armenpress.am
Про це заявив британський прем'єр Девід Кемерон.
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"Британія не стане частиною якоїсь військової операції (проти Сирії). Ми продовжуватимемо чинити тиск (на Дамаск), наскільки це можливо, зокрема через ООН", - сказав Кемерон, виступаючи сьогодні в парламенті, передає РІА «Новости».
Як повідомляв УНІАН, Росія закликає Сирію передати хімічну зброю під міжнародний контроль, якщо це дасть змогу уникнути військового удару з боку США.
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