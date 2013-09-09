Британія не братиме участі в операції проти Сирії - Кемерон

Про це заявив британський прем'єр Девід Кемерон.

На тему: Москва закликає Сирію передати хімзброю під міжнародний контроль

"Британія не стане частиною якоїсь військової операції (проти Сирії). Ми продовжуватимемо чинити тиск (на Дамаск), наскільки це можливо, зокрема через ООН", - сказав Кемерон, виступаючи сьогодні в парламенті, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, Росія закликає Сирію передати хімічну зброю під міжнародний контроль, якщо це дасть змогу уникнути військового удару з боку США.