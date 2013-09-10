США успішно випробували систему ПРО, збивши дві балістичні цілі
США провели успішне випробування системи протиракетної оборони (ПРО), перехопивши дві цілі, що імітують балістичні ракети середньої дальності.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Пентагон.
Перехоплення цілей здійснювався неподалік від атолу Кваджалейн (Маршаллові острови, Тихий океан). Цілі запустили практично одночасно. Перехоплення першої було здійснено за допомогою системи ПРО Aegis есмінця Decatur і ракети SM-3. Другу збили за допомогою рухомої системи наземного базування THAAD.
"Випробування були заплановані більше року тому і ніяк не пов'язані з подіями на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними Пентагону, всі системи відпрацювали штатно.
Як наголошується у повідомленні, з 2001 року в рамках розвитку системи ПРО США здійснено вже 62 успішних перехоплення цілей, всього ж було здійснено 78 пусків.