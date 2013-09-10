США успішно випробували систему ПРО, збивши дві балістичні цілі

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Пентагон.

Перехоплення цілей здійснювався неподалік від атолу Кваджалейн (Маршаллові острови, Тихий океан). Цілі запустили практично одночасно. Перехоплення першої було здійснено за допомогою системи ПРО Aegis есмінця Decatur і ракети SM-3. Другу збили за допомогою рухомої системи наземного базування THAAD.

"Випробування були заплановані більше року тому і ніяк не пов'язані з подіями на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними Пентагону, всі системи відпрацювали штатно.

Як наголошується у повідомленні, з 2001 року в рамках розвитку системи ПРО США здійснено вже 62 успішних перехоплення цілей, всього ж було здійснено 78 пусків.