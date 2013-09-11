У Росії повернули на місце евакуйованих через потоп ведмедів

Як раніше повідомлялося, майже місяць тому в зону паводку потрапила турбаза в передмісті Благовєщенська, де в клітці перебували два молоді ведмеді. Їхні вольєри підтопило, і спати їм доводилося на даху будки, розташованої усередині кліток. На допомогу тваринам прийшли рятувальники, які вертольотом перенесли клітку на безпечне місце на сопці, передає РІА Новости.

Вода вже зійшла, тому назад ведмедів було вирішено перевозити наземним транспортом рано вранці, поки рух по трасою ще не дуже активний. Всі дні, що ведмеді провели на сопці біля проїжджої дороги, з ними цілодобово перебували люди, які жили поряд у курені. В основному за тваринами наглядав Руслан Огли.

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"За той час, поки ведмеді тут жили, люди, проїжджаючи повз, їх загодували. Привозили багато всіляких смаколиків. Вони і на базі не голодували, але там режимне харчування, а тут вони жирком обростали. Багато хто любить фотографуватися поруч з кліткою, теж наглядав, щоб близько не підходили" , - розповів Руслан.

Як пояснив заступник начальника першого загону протипожежної служби Амурської області Костянтин Рибалка, всі клопоти з порятунку ведмедів і поверненню їх додому взяли на себе співробітники МНС. З моменту першої рятувальної операції вони практично взяли шефство над ведмедями.

"Ми приїжджали, клітку мили, воду привозили, душ влаштовували, так як кліткана відкритому просторі, тіні немає - ведмедям жарко. Зараз головне, щоб операція з повернення минула успішно" , - висловив занепокоєння Рибалка.

У момент завантаження ведмеді не сховалися в будці, а надали перевагу залізти в тісний простір між її стелею і дахом клітки та спостерігати за процесом. Дорога додому зайняла близько 20 хвилин, перевезення минуло вдало.