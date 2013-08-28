Розлив Амуру перевищив на метр історичний максимум, житло втратили 6 тисяч людей

У вівторок вранці річка сягала позначки 735 сантиметрів при критичному рівні - 600. Через паводок в Хабаровському краї оголошено режим НС. Підтоплено близько 40 населених пунктів, близько 1,1 тисячі житлових будинків. У регіоні евакуйовано більше 2,2 тисячі осіб.

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"Рівень Амура біля Хабаровська на 8.00 (0.00 за Києвом) 28 серпня склав 741 сантиметр, піднявшись за добу на шість сантиметрів. У найближчі дві доби очікується підйом рівня на 5-10 сантиметрів. До 28-31 серпня очікується підйом до 750-780 сантиметрів" , - повідомляє РІА Новости з посиланням на Хабаровський гідрометцентр.

Як повідомив у середу губернатор регіону Олег Кожемяко, паводок в Амурській області позбавив житла 6 тисяч людей

"Шість тисяч людей не зможуть повернутися у свої домівки, так як їх житло визнане непридатним для проживання", - сказав він на засіданні робочої групи урядової комісії.

Кожем'яко пояснив, що людей доведеться розміщувати у військових містечках, гуртожитках, санаторіях, що може призвести до зростання соціальної напруженості.

"Є житло, яке будується, я прошу урядову комісію підготувати рішення, щоб ми змогли його добудувати і переселити людей у ​​квартири", - сказав Кожемяко. На це буде потрібно, за його оцінкою, 4,2 мільярда рублів.

Історичний максимум рівня Амура у Хабаровська в 642 сантиметри був зареєстрований наприкінці XIX століття, коли на річці вже велися гідрологічні спостереження. Однак, за збереженими в архівах спогадами перших переселенців, ще до початку спостережень з 1850 по 1890 роки на річці також були високі паводки. Зокрема, згадувалася потужна повінь в 1872 році. Згідно з реконструкцією подій, Амур тоді досяг позначки 720 сантиметрів.