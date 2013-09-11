У Москві прихильники Навального передумали мітингувати

Про це повідомляє РІА Новости з слів заступника керівника столичного департаменту регіональної безпеки Василя Олійника.

Причини скасування мітингу не називаються.

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Раніше в.о. керівника столичного департаменту регіональної безпеки Олексій Майоров повідомив, що влада Москви погодили мітинг прихильників Олексія Навального на Болотній площі 14 вересня в суботу, проте організатори в штабі Навального заявили, що не прийняли остаточного рішення про його проведення.

"Представники штабу відкликали свою заявку, так що мітинг 14 вересня на Болотній площі не відбудеться", - сказав Олійник.