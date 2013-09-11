У Москві прихильники Навального передумали мітингувати
13:22, 11 вересня 2013Світ
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Мітинг прихильників Олексія Навального на Болотній площі в центрі Москви 14 вересня проводиться не буде, так як організатори відкликали свою заявку.
Прихильники Навального не вийдуть на вулиці
Про це повідомляє РІА Новости з слів заступника керівника столичного департаменту регіональної безпеки Василя Олійника.
Причини скасування мітингу не називаються.
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Раніше в.о. керівника столичного департаменту регіональної безпеки Олексій Майоров повідомив, що влада Москви погодили мітинг прихильників Олексія Навального на Болотній площі 14 вересня в суботу, проте організатори в штабі Навального заявили, що не прийняли остаточного рішення про його проведення.
"Представники штабу відкликали свою заявку, так що мітинг 14 вересня на Болотній площі не відбудеться", - сказав Олійник.
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