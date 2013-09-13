Росія наростить присутність у Середземному морі до 10 бойових кораблів

Про це повідомив журналістам у п'ятницю в Санкт-Петербурзі головнокомандувач Військово-морським флотом РФ адмірал Віктор Чирков.

Зараз у складі постійного оперативного з'єднання перебувають великі десантні кораблі "Пересвіт", "Адмірал Невельськой", "Мінськ", "Новочеркаськ", "Олександр Шабалін" , великий протичовновий корабель "Адмірал Пантелєєв" і сторожовий корабель "Безстрашний". Найближчим часом до складу угруповання увійде гвардійський ракетний крейсер "Москва", сторожовий корабель "Кмітливий" і великий десантний корабель "Микола Фільченков", повідомляє РІА Новости.

"Завдання гранично ясні. Уникнути найменшої загрози кордонам і безпеці держави. Це практика всіх флотів світу, - перебувати там, де зростає рівень напруженості. Вони всі діють за планом оперативного командування в далекій морській зоні" , - сказав Чирков.

Він підкреслив, що враховуючи характер військово-політичної обстановки, яка склалася в Середземному морі, нарощування сил почалося ще в 2012 році. З грудня минулого року ВМФ розпочав виконання завдань постійної військово-морської присутності у східній частині Середземноморського регіону. Для поліпшення організації управління силами кораблі і судна забезпечення, які виконують завдання у Середземному морі, зведені в оперативне з'єднання і з 1 травня 2013 сформовано орган управління цим з'єднанням - оперативне командування у далекій морській зоні.