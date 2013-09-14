У московському метро затримано двох українців з отрутою

У Москві поліція затримала сьогодні на станції метро "Кунцевська" двох українців з ємностями з отруйною речовиною і пристроєм для її розпилювання.

Про це повідомили РИА Новости у прес-службі московського головного управління МВС.

"Затримали двох громадян України співробітники ОМОН під час оперативно-профілактичної операції в московському метро. Затримані, у яких при собі були ємності з отруйною речовиною і пристрій для її розпилювання, а також протигази, після доставки до відділу поліції заявили, що вони працюють у фірмі, яка труїть комах у столичних квартирах і офісах", - сказав співбесідник агентства.

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За його словами, свідчення затриманих будуть перевірені, також встановлять законність їх перебування на території РФ і права здійснення трудової діяльності, після чого буде прийнято рішення про притягання їх до відповідальності.