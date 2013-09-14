На Одещині розпочали ліквідацію наслідків повені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

«Комісія приступила до роботи на місці повені. В першу чергу урядова комісія організовує надання допомоги людям, забезпечення безпеки населення в зоні стихійного лиха і проведення захисних і відновлювальних робіт», - повідомили у прес-службі.

Коментуючи поставлені перед комісією завдання, прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив, що глава держави вимагає, аби кожен громадянин у зоні лиха був захищений, а постраждали було надано відповідну допомогу.

На тему: В Одеській області через повінь евакуйовано майже 600 осіб

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через сильні дощі подтоплено 308 будинків, відселено майже 600 чоловік.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7-у годину 14 вересня фіксується спад рівня води в подтопленных населених пунктах.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 250 чоловік, 60 одиниць техніки і 20 мотопомп.

На випадок подальшого ускладнення ситуації утворено резерв сил і засобів у складі 133 чоловік, 41 техніки і насосного устаткування для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.