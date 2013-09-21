Парламент Грузії урізав повноваження прем'єра

Поправка вноситься в прийняту в 2010 році модель конституції, яка набирає чинності після президентських виборів 27 жовтня нинішнього року, - у ній функції прем'єра значно розширені, пише Газета.ру.

Зокрема, змінюється норма, яка дозволяє прем'єр-міністру ставити перед парламентом питання довіри уряду з причини провалу запропонованого ним законопроекту.

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Очікувалося, що законодавці проголосують і щодо збереження чинного кворуму в 2/3, необхідного для перегляду конституції. Однак це питання, що викликало критику меншості, до порядку денного засідання парламенту не було внесено.

Проекти поправок були зареєстровані на засіданні бюро парламенту 14 червня і складаються з чотирьох пакетів.

Вони передбачають вилучення з конституції положення, яке в якості місця знаходження парламенту визначає місто Кутаїсі, надання права особам з подвійним громадянством займати пости президента, прем'єр-міністра і голови парламенту, обмеження повноважень прем'єра і збереження парламентського контролю над кадровими змінами в уряді і збереження чинного кворуму 2/3 голосів, необхідних для перегляду конституції.