У Пакистані біля церкви скоєно теракт, загинули 25 людей

11:19, 22 вересня 2013
Світ
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У результаті вибуху на північному заході Пакистану 25 людей загинули і ще 45 дістали поранення.

Пакистан

За даними індійського телеканалу NDTV, теракт стався біля християнської церкви в місті Пешавар, передає ІТАР-ТАСС.

Інших подробиць поки що не надавали.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 червня у Пакистані в районі гори Нанга-Парбат області Гілгіт-Балтістан було розстріляно групу туристів, серед яких було троє українців Ігор Свергун, Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв. Також загинули двоє словаків, двоє громадян КНР, один непалець, громадянин Литви і американець.

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