У Берліні дозволили відстріл бобрів

Таке рішення прийняв Земельний суд. Земельні округи та міста можуть самі встановити особливо вражені області, де «можливо проводити попереджувальні заходи проти бобрів без особливого дозволу», передає euromag.ru. За це рішення проголосували всі фракції.

А значить, тепер «в окремих випадках дозволено умертвіння». При цьому бобер залишається під захистом. На бобрів особливо скаржаться селяни, чиї ставки страждають, зазначає Bild.

Звірі так швидко розмножилися, що у Марці зараз живе вже близько 2700 бобрів. Особливо на Ельбі, Одері, в Укермарк і в районі Ельба-Ельстер. Їх можна також зустріти в районах Шпреевальд і Прігніца.